A Simala, il Comune ha messo in campo un'azione contro lo spopolamento. Nei giorni scorsi, infatti, l’amministrazione comunale, ha pubblicato un bando pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di prime case nel territorio comunale.

Il bando sarà cumulabile con il contributo regionale di 15mila euro, e permette di ricevere, a fondo perduto, una somma di 7.500 euro per l’acquisto di case nel territorio del comune di Simala. L’unico vincolo sarà l’obbligo del cambio di residenza, entro 24 mesi, nella casa acquisita, per il nucleo familiare coinvolto. Verranno concessi massimo 2 contributi. “Siamo in grado – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - di pubblicare un bando per incentivare l’acquisto di abitazione, e il contestuale cambio di residenza nel comune di Simala. Questa misura, ora sperimentale, ma che diventerà strutturale nei prossimi mesi, era tra i punti del nostro programma in tema di lotta allo spopolamento. Ringrazio l’amministrazione comunale, che ha lavorato alla realizzazione del progetto, e gli uffici, per aver curato la parte tecnica”. Gl interessati potranno presentare la domanda entro il 14 novembre, via PEC (protocollo@pec.comune.simala.or.it), via e-mail (protocollo@comune.simala.or.it) e a mano, in formato cartaceo, presso la sede istituzionale del Comune.

Il bando, con la domanda di partecipazione, è disponibile nel sito istituzionale dell’ente o in municipio.

