Nel fine settimana, a Simala, si terranno i festeggiamenti in onore di “San Nicolò Vescovo”, patrono del paese.

Due giorni di ricorrenze, religiose e civili, a partire dalla giornata di domani, quando, alle 16, si terrà la processione che seguirà un itinerario tra via Roma, via Cagliari, via Repubblica, via San Nicolò e via Santa Vitalia.

Alle 17, la Santa Messa, officiata da Monsignor Roberto Carboni. Sabato, invece, per quanto riguarda i festeggiamenti civili, dalle 17.30, appuntamento negli spazi della palestra comunale con la trentesima edizione della “Castagnata e Vino Novello”. Una serata di condivisione, accompagnata dalla musica del “Duo Italo Aresti”.

