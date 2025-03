Nuovo incontro, a Siapiccia, organizzato dalla biblioteca comunale, dedicato a tutti gli appassionati della lettura. Lunedì 24 marzo, infatti, nella struttura di via Gramsci, a partire dalle 17, è in programma il “Tè Letterario”, aperto e gratuito per i cittadini.

La lettura scelta è “La Disciplina di Penelope” di Gianrico Carofiglio. In vista dell’evento negli orari di apertura della biblioteca (lunedì dalle 15 alle 19, mercoledì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 18.30) sarà possibile richiedere una copia del testo in biblioteca.

© Riproduzione riservata