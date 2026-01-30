Organizzata dal Comune, in collaborazione con la Fondazione “Distretto Rurale Giudicato di Arborea” e l’Agenzia Laore, venerdì 6 febbraio, a Siamanna, è in programma la giornata informativa intitolata “Dalla Terra al Calice – l’Arte e la scienza di fare vino”.

L’appuntamento sarà ospitato negli spazi del Centro Culturale di via Grazia Deledda 1, a partire dalle 16.

A moderare il pomeriggio sarà Giandomenico Zucca, coordinatore “UOTT Produzioni Vegetali”, ATO 5 – Laore. In avvio il saluto delle autorità. A seguire gli interventi degli esperti di Laore, Francesca Fantola (“Il Terroir Svelato: dove e perché cresce il vigneto”), Orazio Locci (“Dalle Barbatelle all’uva matura: tutto quello che non ti dicono in campo”) e Franco Fronteddu (“In Cantina: strategie e scelte tecniche dal conferimento al mosto”) oltre ad “Analisi sensoriale: guida pratica al riconoscimento dei difetti dei vini”, a cura dei Sommelier “AIS”.

Chiuderà il pomeriggio la degustazione offerta dal Distretto Rurale, con assaggi di prodotti del territorio accompagnati dal vino locale.

