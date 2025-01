Mercoledì prossimo, a Siamanna, è in programma un incontro informativo per la prevenzione delle truffe ai danni dei cittadini.

Nel corso dell’appuntamento, che verrà coordinato dai carabinieri di Villaurbana, in collaborazione con il Comune, si cercherà di dare gli strumenti alla popolazione, in particolare ai soggetti maggiormente vulnerabili, per evitare situazioni di pericolo.

L’evento si svolgerà alle 16, nei locali del Centro socio-culturale di via Grazia Deledda.

«L’incontro – commenta il sindaco di Siamanna - è stato proposto dalla Caserma di Villaurbana e accettato con piacere anche dall’amministrazione comunale. L’intento è quello di prevenzione e sicurezza della popolazione, soprattutto delle fasce più deboli».

