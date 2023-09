Saranno 22 le borse di studio per merito scolastico concesse dal Comune di Siamanna ai suoi studenti.

I contributi sono riservati ai giovani che nell’anno scolastico 2022/2023 hanno frequentato le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado.

Per i giovani di Primo Grado le risorse disponibili ammontano a 1.100 euro, da dividere per 10 borse, mentre per i ragazzi che frequentano la Secondaria di Seconda Grado stanziati 1.800 euro da suddividere in 12 borse.

Per i ragazzi delle Medie la media dei voti dovrà essere di 8, mentre per quelli delle Superiori del 7,5. Coloro che si sono diplomati, per accedere al sussidio, devono aver ottenuto la valutazione di 80 su 100.

La domanda andrà presentata entro l’11 ottobre attraverso la consegna a mano, via email (comune.siamanna.or@legalmail.it) o tramite lo sportello telematico presente nel sito istituzionale del Comune.

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Amministrativo del Comune, dal lunedì al venerdì (dalle 11 alle 13) o il martedì pomeriggio (dalle 15.30 alle 17).

