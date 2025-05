Sabato, a Siamanna, una giornata dedicata ai motori. Il Comitato Santa Lucia 1975, in collaborazione con il Comune, organizza un raduno motoristico, aperta ad ogni tipo di moto e alle auto d’epoca. Il programma prenderà il via alle 9.30, con le iscrizioni presso il campo sportivo del paese. Alle 11 la partenza del motogiro, mentre alle 11.30 sarà la volta delle auto d’epoca. Alle 13.30 il pranzo collettivo, mentre nel corso della giornata sono previste attività di intrattenimento con musica. Previste le premiazioni per la prima e il primo iscritto, l’iscritto arrivato da più lontano, la moto più bella e l’auto d’epoca più storica.

© Riproduzione riservata