Il Comune di Siamanna ha pubblicato un avviso per l’assegnazione delle borse di studio per soli meriti scolastici riferite all’anno scolastico 2023/2024. Nello specifico, verranno assegnate 10 borse di studio per la Secondaria di I° grado (1.100 euro di risorse disponibili), 12 borse agli studenti della Secondaria di II° grado (1.800 euro in totale) e una premialità per la quinta superiore da 100 euro.

Potranno partecipare al bando tutti gli studenti residenti nel Comune di Siamanna, con una media voti di 8 per gli studenti delle medie, del 7,5 per i ragazzi delle superiori e una votazione di almeno 80 su 100 alla maturità.

Le domande potranno essere presentate in modalità cartacea, a mano presso l’Ufficio Amministrativo o via mail (comune.siamanna.ot@legalmail.it) o telematica, attraverso l’applicazione informatica “Sportello on line” sul sito istituzionale dell’ente, entro il 21 ottobre.

