Il Comune di Siamanna ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il bando e la modulistica da utilizzare per l’inoltro delle richieste sono presenti nel sito istituzionale del Comune e disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali.

Le istanze, che dovranno essere presentate entro e non oltre il 3 marzo, potranno essere inviate via Pec (indirizzo comune.siamanna.or@legalmail.it), via e-mail (info@comune.siamanna.or.it) o a mano presso l’Ufficio Protocollo, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

