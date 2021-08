Il Comune di Siamanna ha reso noto quali sono le cifre assegnate alle associazioni che operano nel paese. L’ente elargirà i contributi in due settori differenti: uno dedicato alle associazioni sportive, l’altro riservato agli altri settori, il tutto relativo all’anno 2021.

Per quanto riguarda l’ambito sportivo, il contributo sarà a favore dell’Unione Sportiva Siamanna 1971, compagine che parteciperà al prossimo torneo di calcio di Terza Categoria, con un totale di 2.800 euro. Tra i requisiti vi era l’affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, purché riconosciuti dal CONI; la regolare attività agonistica dilettantistica o, anche, a livello amatoriale durante l’anno, attraverso la partecipazione a campionati o gare ufficiali, o attività di promozione dello sport per bambini e ragazzi.

La categoria delle associazioni locali che operano negli altri settori, invece, ha visto assegnati contributi a 3 gruppi. Infatti, le somme saranno assegnate all’Associazione Musicale “JJJ”, al “Comitato Santa Lucia Classe 1971” e all’associazione “Amici della montagna”, per un totale di 7.500 euro, ripartita tra quota fissa e quota variabile. L’intervento economico, in quest’ambito, vuole sostenere l’attività ordinaria annuale delle associazioni, a copertura delle spese per la gestione e il funzionamento dell’associazione e quelle per attività programmate nel corso dell’anno.

© Riproduzione riservata