Aprirà i cancelli nella giornata di domani la piscina comunale di Siamanna. A darne notizia è l’amministrazione comunale.

A partire dalle 9.30 sarà possibile l’accesso a tutti, con particolare attenzione ai bambini sino ai 13 anni: per loro l’ingresso, infatti, sarà libero. La piscina è così pronta ad ospitare i residenti, ma anche le persone interessate provenienti dai centri vicini. Oltre al bagno, l’utente potrà usufruire di spogliatoi, docce, lettini, ombrelloni e uno spazio verde.

«Per quanto riguarda la piscina – commenta il sindaco Franco Vellio Melas – l’abbiamo aperta adesso per poterla utilizzare già da questa estate e dare un servizio alla nostra cittadinanza, con un invito rivolto anche ai non residenti».

Il complesso, nato da un progetto della scorsa amministrazione e portata a compimento in questa legislatura, è uno degli interventi messi in atto contro lo spopolamento. Nel prossimo futuro non si limiterà alla sola piscina, ma verrà messo a regime anche il locale, adibito a bar e pizzeria. «Nel resto della struttura – conclude Melas - per completarla, bisogna attendere i tempi tecnici degli uffici, sia per quel che concerne gli aspetti sanitari che per la fornitura delle attrezzature. Contiamo si riesca a completarlo nel corso dell’autunno».

© Riproduzione riservata