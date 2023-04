Proseguono gli interventi da parte dell’amministrazione comunale di Siamanna rivolti al miglioramento della viabilità interna del paese. Non solo cambiamenti strutturali, ma un restyling nel quale si è intervenuto nel miglioramento estetico delle zone coinvolte dai lavori.

In totale sono circa 900mila euro gli investimenti messi in campo. Nello specifico, circa 550mila euro sono impegnati per la sistemazione della pavimentazione del centro storico (tra i quali vico Cavour e via Tirso), che comprendono anche la sistemazione dei servizi, copertura in basalto e diverse novità nell’arredo urbano della zona. I rimanenti 350mila euro, invece, sono stati investiti per la riqualificazione e messa in sicurezza di alcune vie del paese, tra le quali via Casula, la strada della Parrocchia e una parte di quella che porta a Villaurbana.

«Con questi interventi – commenta il sindaco Franco Vellio Melas – abbiamo dato un volto nuovo al centro storico del paese. Il completamento è quasi totale, così come sono state rifatte a nuovo e rimesse in sicurezza alcune delle strade più importanti e trafficate di Siamanna».

