È stato pubblicato dal Comune di Siamanna l’avviso pubblico per la concessione dei contributi ordinari a favore delle associazioni sportive che operano nel territorio. La somma stanziata dall’amministrazione comunale è di 6mila euro in totale.

Potranno presentare la richiesta le società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Non solo, anche quelle che praticano regolare attività agonistica dilettantistica o a livello amatoriale durante l’anno attraverso la partecipazione a campionati o gare ufficiali organizzate da federazioni o enti di promozione sportiva, o comunque svolgano attività di promozione dello sport per bambini e ragazzi; abbiano sede operativa a Siamanna; siano in regola con il pagamento delle somme dovute per l’utilizzo degli impianti comunali; siano inserite nell’Albo Comunale delle associazioni. Per informazioni ci si potrà rivolgere presso gli uffici comunali.

La domanda di contributo, invece, andrà presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro il prossimo 28 giugno.

