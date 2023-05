Nelle prossime settimane, a Siamanna, si interverrà per la manutenzione straordinaria di alcune porzioni della viabilità interna e per la sistemazione di alcune strade rurali.

Nel corso di una delle ultime riunioni di Giunta comunale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per l’avvio degli interventi.

Per i lavori di manutenzione delle strade sono a disposizione 65mila euro circa. Una parte, 25mila euro, erano già a disposizione per la messa in sicurezza delle strade, mentre altri 40mila arrivano da somme non utilizzate per altri progetti.

«Sono lavori di manutenzione della viabilità rurale – commenta il sindaco, Franco Vellio Melas – al fine di rendere agevole il passaggio dei mezzi, in particolare quelli delle aziende agricole e di allevamento. Un primo intervento, ma ne seguiranno altri nel corso dell’anno».

Gli interventi saranno nel brevissimo periodo, in modo tale da evitare un peggioramento ulteriore alle strutture viarie, oltre che alle persone e ai mezzi che percorrono.

© Riproduzione riservata