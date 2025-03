Non solo degustazioni, convegni e musica. In occasione della Festa del Carciofo, la numero trenta, che andrà in scena a Siamaggiore il 22 e il 23 marzo, torna il divertente concorso fotografico dal titolo “Sei brutto come un… carciofo”, dedicato a tutti gli amanti della fotografia.

La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età. È possibile inviare una sola fotografia in alta risoluzione e in formato JPG indicando nome, cognome, titolo e descrizione della foto.

Le immagini dovranno pervenire al Comune entro il 16 marzo 2025, all'indirizzo mail dedicato: concorsofotosagra@gmail.com. Per il primo classificato ci sono a disposizione 400 euro e la possibilità di diventare la locandina della “Festa del Carciofo 2026”. Per il secondo 200 euro e per il terzo cento euro. Una giuria scelta dalla Pro Loco di Siamaggiore e dall’associazione culturale fotografica Dyaphrama individuerà i vincitori assegnando i premi. I nominativi dei vincitori saranno comunicati il secondo giorno della Festa, domenica 23 marzo 2025 alle 16.

