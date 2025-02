Fervono i preparativi a Siamaggiore per la Festa del carciofo che si terrà il 22 e il 23 marzo. Sarà la numero trenta. Il Comune ha pubblicato il bando per la concessione delle aree pubbliche individuate per la localizzazione delle attività di esposizione, vendita e somministrazione degli alimenti: sono piazza Asilo e nelle vie Asilo, Colombo e San Ciriaco.

Possono essere venduti prodotti tipici dell’artigianato locale, panini e bibite con veicolo attrezzato, carne e pesce arrosto, ma anche prodotti non commerciali. Possono partecipare al bando gli operatori in possesso di licenza per il commercio o la somministrazione su aree pubbliche e chi svolge temporaneamente attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica e gli hobbisti.

Per partecipare al bando c’è tempo fino al 10 marzo. Le domande di partecipazione per la formazione della graduatoria devono essere presentate in via telematica, a mezzo email all’indirizzo protocollo@comune.siamaggiore.or.it oppure via Pec all’indirizzo protocollo@pe.comune.siamaggiore.or.it o a mano presso l’ufficio protocollo. Verrà presa in considerazione l'anzianità di frequenza alla manifestazione e l’ordine di arrivo delle domande di partecipazione. Per la partecipazione alla XXX Festa del Carciofo il Comune farà sapere a breve le tariffe.

