Due i punti all’ordine del giorno durante il prossimo Consiglio comunale di Siamaggiore in programma mercoledì alle 15, tra cui l’approvazione di una delibera sugli incendi nel territorio.

«Ho chiesto tempo fa alla Forestale di avere dei dati dal 2020 a oggi sugli ettari bruciati durante ogni singolo incendio nel nostro territorio - spiega il sindaco di Siamaggiore Davide Dessì - Sarà un modo, durante il Consiglio comunale, per denunciare questi crimini e ringraziare chi scende in campo per domare le fiamme rischiando la propria vita. Sarà una presa di posizione importante da parte dell'amministrazione».

L’ultimo incendio nel territorio di Siamaggiore risale allo scorso 15 agosto, nei pressi della Tanca Floris Pinna. Il denso fumo era arrivato fino alla statale 131. L’incendio aveva percorso una superficie di circa 30 ettari di seminativo. Dieci giorni prima invece un altro incendio aveva provocato danni a un'azienda locale: erano andati distrutti alcuni mezzi.

