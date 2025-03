Ennesimo atto incendiario nell’Oristanese. Due notti fa l’auto di un pensionato di Siamaggiore è stata distrutta dalle fiamme e, secondo gli investigatori, potrebbe essersi trattato di un atto intimidatorio ai danni dell’anziano. Indagano i carabinieri, al momento non si esclude alcuna pista.

L’allarme è scattato intorno alle 2.30 di sabato quando è stato proprio il proprietario della Fiat Punto a sentire un forte boato e accorgersi che l’auto, parcheggiata nel cortile di casa in via Roma, era avvolta dalle fiamme. L’uomo non ha perso tempo e ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Subito dopo l’area è stata messa in sicurezza e bonificata, sono state avviate anche le verifiche per cercare di individuare le cause dell’incendio.

Non sarebbero state trovate tracce di innesco ma non si esclude nessuna pista, nemmeno l’origine dolosa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ulteriori accertamenti e fare piena luce sull’episodio.

