Un’auto si è ribaltata prima delle 13 lungo la provinciale 35, nel territorio compreso tra Bosa e Modolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri e di Macomer. Gli uomini del 115 hanno dovuto creare un varco tra le lamiere per estrarre una persona dall’abitacolo della macchina. Il ferito è stato poi affidato ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale.

L’area è stata messa in sicurezza.

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

