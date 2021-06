Si è persa in una zona impervia del Montiferru ed è stata soccorsa dagli agenti del Corpo forestale.

Disavventura a lieto fine per una turista tedesca che ieri sera ha smarrito la strada quando si trovava a circa otto chilometri dall’agricampeggio Elighes Uttiosos.

La donna si è allontanata e dopo le 20 si è persa dopo aver perso l’orientamento in una zona impervia nelle montagne che sovrastano Santu Lussurgiu.

La segnalazione arrivata dai carabinieri ha fatto scattare l’intervento di soccorso delle stazioni della Forestale di Seneghe, coordinate dal comandante Luciano Cadoni.

Grazie al cellulare la turista ha fornito la propria posizione. Era preoccupata anche perché l’oscurità aveva raggiunto la zona.

Grazie ad un interprete la Forestale l’ha rassicurata sul tempestivo intervento delle pattuglie.

Gli agenti hanno così individuato il sentiero dove si era persa e dopo aver raggiunto un rocciaio sono riusciti ad individuarla verso le 22. La turista tedesca era spaventata ma in buone condizioni.

“Nell’ultimo anno il personale delle stazioni della Forestale dell’Ispettorato di Oristano ha partecipato a diverse ricerche di dispersi - spiega in una nota la direttrice del servizio Tiziana Pinna - ritrovando fortunatamente incolumi varie persone. Per questo motivo viene rivolto un accorato appello affinché gli escursionisti che intendono avventurarsi in zone di montagna e difficili da percorrere assumano un comportamento responsabile, evitando gli orari del tardo pomeriggio e le zone non conosciute, verificando prima le condizioni meteo, indossando un adeguato abbigliamento e adottando massima cautela in caso di ingresso in zone difficoltose per le comunicazioni telefoniche”.

