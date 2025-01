Con due appuntamenti si chiude la rassegna “Aspettando Natale a Solarussa”, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Tendas.

Domani alle 18 nella chiesa di San Pietro Apostolo si terrà “Cantando il Natale”, la quarta edizione della rassegna dei cori parrocchiali: ad esibirsi saranno il Santa Maria Assunta di Cabras, il San Paolo di Oristano, il Canto e Prego di Nuraxinieddu, e il San Pietro Apostolo di Solarussa.

Il 6 gennaio torna invece la tradizionale Motobefana. I motociclisti porteranno tanti doni alle famiglie bisognose. Alle 9 l’appuntamento è in piazza dei caduti, a Solarussa, per la raccolta dei doni, per poi partire alla volta di Siamaggiore e Massama.

Alle 11:45 l’arrivo è a Nuraxinieddu per un’altra sosta per la raccolta dei regali. Alle 12 nuovamente in sella per raggiungere invece Oristano: nella centralissima piazza Roma i più piccoli potranno incontrare la Befana. Dopo la sosta, partirà il giro di consegne.

