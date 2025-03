Nasce dai bambini delle Elementari il nuovo progetto di riqualificazione del giardino dell’Oleificio sociale seneghese. Con il loro candore genuino e la sensibilità tipica dell’età, gli scolari della 5nta classe della Primaria hanno presentato alla Giunta comunale un piano per ridare lustro e decoro all'area verde dell’Oleificio, importante realtà economica del paese.

Gli alunni hanno mostrato una profonda sensibilità verso l'ambiente e la comunità, forgiata durante le attività del progetto “Una finestra al femminile” in collaborazione con il Centro educazione ambientale- CEAS di Santu Lussurgiu.

Hanno proposto di riqualificare il giardino, al momento senza alcuna cura, per trasformarlo in uno spazio moderno in cui natura e sociale si incontrano: un luogo in cui il rispetto per l’ambiente non è solo un valore ma una pratica quotidiana volta a coinvolgere anche gli anziani per un dialogo e confronto intergenerazionale.

«Abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta e ci siamo immediatamente impegnati a dare avvio alla realizzazione del progetto sin dai prossimi giorni. È importante la collaborazione con le istituzioni e il confronto costante con la comunità per portare avanti iniziative che rispondano ai bisogni di tutti», precisa il sindaco Albina Mereu.

Un'iniziativa di sensibilità per la natura che testimonia come l'impegno dei più giovani «possa davvero contribuire a migliorare la nostra comunità e a promuovere il rispetto per l'ambiente. Ringraziamo per la condivisione e l’impegno il CEAS di Santu Lussurgiu, Lara e Kat, l’Istituto Comprensivo e la maestra Maria Giovanna Meles».

© Riproduzione riservata