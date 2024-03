Il maltempo imperversa in tutto il Montiferru, mettendo in difficoltà la circolazione veicolare sulle già martoriate strade provinciali e anche quelle comunali e rurali.

Nel Monte di Seneghe ha ceduto una parte della strada di Perdabba che porta su al monte di Seneghe fino alla località Funtanas, nel cuore del bosco montano.

«Abbiamo provveduto alla sistemazione della segnaletica e, a seguito di sopralluogo, all’ordinanza di limitazione al traffico», sottolinea il sindaco Albina Mereu. «Raccomandiamo la massima prudenza nel percorrerla».

Proprio per questa strada, l’amministrazione comunale ha stanziato oltre 320mila euro, provento del taglio del sughero nel monte seneghese, per fare una riqualificazione integrale. «I lavori sono stati appaltati e inizieranno, meteo permettendo, entro la prima metà di marzo», precisa il primo cittadino. «La sistemazione della strada permetterà l’accesso al monte per tutti, e garantirà la sicurezza stradale nelle eventuali emergenze di natura sanitaria ed ambientale. Gli interventi consentiranno la creazione di una sorta di “circonvallazione” che congiungerà quella parte di bosco con sos Paris».

© Riproduzione riservata