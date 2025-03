Un impianto sportivo moderno, funzionale e fruibile non solo per il calcio ma anche per altri eventi culturali e musicali. È il campo di calcio comunale dove finalmente si potrà assistere comodamente seduti alle partite di football e altri eventi ricreativi, sulle nuove tribune metalliche installate giusto qualche giorno fa. In acciaio zincato gli spalti possono ospitare un centinaio di persone e sono amovibili, potranno quindi essere utilizzati anche per altri eventi e occasioni al di fuori del campo di calcio.

Un altro tassello importante della riqualificazione dell'impianto che si aggiunge al nuovo manto in erba naturale, alla nuova recinzione perimetrale, alla viabilità di accesso, all'adeguamento dell’impianto di illuminazione e di quello idraulico degli spogliatoi, oltre ai nuovi arredi. Rinnovamento, costato al Comune 150mila, per un campo che ora ha ottenuto l’omologazione dalla FIGC regionale.

E non finisce qui, l’intento dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Albina Mereu però è quello di arricchire ulteriormente l’impianto sportivo con superfici per altri sport, e con la copertura per garantire comfort e agio agli spettatori che andranno ad assistere agli eventi. Il potenziamento avverrà con il finanziamento regionale di 100mila euro più 16mila del Comune: «stiamo lavorando all’implementazione degli impianti sportivi con il campo di pallavolo, tennis e padel, più la costruzione di una palestra per attività indoor anche per ballo e fitness, inclusa pure un’area ristoro, che abbiano autosufficienza energetica tramite un impianto fotovoltaico».

A fine lavori sarà una moderna, innovativa, polifunzionale area sport per tutta la comunità: «un luogo per fare sport e socializzare, per bambini, ragazzi e adulti perché lo sport è sempre occasione di confronto positivo, di crescita e di benessere individuale e collettivo. Ringraziamo quanti hanno contribuito con entusiasmo al montaggio delle gradinate e ci auguriamo di poterle vedere quanto prima piene, buon sport a tutti e buon divertimento», sottolinea il sindaco.

