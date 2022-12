A Sedilo un appuntamento importante mercoledì 14 dicembre alle 16 a Sa Prima Ighina.

I carabinieri della stazione del paese offriranno infatti indicazioni precise su come difendersi da possibili truffe e raggiri.

Un incontro che nasce dalla collaborazione tra gli uomini dell’Arma e la parrocchia e che vedrà dialogare con i cittadini il comandante della stazione del paese Alessandro Albano e il parroco Don Battista Mongili.

Invitata a partecipare tutta la popolazione anche alla luce di alcuni episodi accaduti a Sedilo e che hanno visto dei cittadini cadere in trappole messe in atto da truffatori. C’è chi si è visto svuotare il conto dopo aver risposto a messaggi inviati da fantomatici operatori della banca. Era solamente un modo per indurre il destinatario del messaggio a fornire le proprie credenziali o eseguire una serie di operazioni finire poi con l’amara sorpresa. Ugualmente c’è chi è caduto nella truffa del pellet, accordando pagamenti a persone che avevano imbandito la truffa.

Da qui la necessità, nell’ambito delle attività di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione su truffe e raggiri, l’incontro di domani. Gli organizzatori confidano in una partecipazione numerosa.

