Da una comunità la cui economia è prevalentemente basata sull’attività agricola e pastorale, parte una delle tante iniziative di solidarietà e sostegno concreto verso quanti hanno avuto danni ingentissimi nei recenti incendi di fine luglio e inizio agosto.

Partirà allora il 19 agosto la raccolta degli aiuti che su iniziativa dell'amministrazione comunale intende raggiungere e dare una mano alle tante aziende agricole e alle attività zootecniche messe letteralmente in ginocchio dai roghi.

Sino al 23 agosto è possibile allora donare foraggio e mangime che potrà essere conferito nell'area di stoccaggio del vecchio campetto ippico dalle 10 alle 12.

«È già invece operativo da qualche giorno - evidenzia il sindaco Salvatore Pes - un numero di conto corrente intestato al gruppo comunale di Protezione Civile, che può essere utilizzato invece dai cittadini per le contribuzioni in denaro». «Ci pareva importante –sottolinea Pes- che anche il nostro paese si aggiungesse ad altri numerosi soggetti pubblici e privati che si stanno dando da fare per portare ristoro e sostegno a quanti hanno perso bestiame, pascoli, scorte di fieno, granaglie e colture culture ma anche subito danni ai fabbricati rurali, ai mezzi e alle attrezzature del lavoro».

«Sono certo – conclude Pes - che anche stavolta Sedilo farà la sua parte per dimostrare vicinanza nei confronti di chi ha bisogno».

