Il progetto è pronto da tempo e ora si confida possa essere finanziato, grazie alla partecipazione al bando regionale in scadenza il prossimo 16 ottobre per la riqualificazione degli impianti sportivi comunali.

«La nostra amministrazione», evidenzia il sindaco Salvatore Pes, «è da tempo impegnata nel cercare il canale di finanziamento giusto per completare tutta l'area sportiva. Questo bando da 50 milioni di euro in favore dei comuni per completare le strutture comunali ci pare il più appropriato».

«Se, come auspichiamo, il Comune verrà ammesso a contributo», aggiunge il sindaco, «potremo rendere più funzionali e adeguate le strutture riguardanti le attività sportive di calcio, pallavolo e tennis».

Secondo il progetto saranno realizzati il manto in erba sintetica, riqualificate le recinzioni, la pista e gli spogliatoi del campo da calcio. Interventi importanti sono anche previsti per la palestra utilizzata dalla società di pallavolo e nei campi da tennis.

In questo modo si punta a completare un'area unica dove sono presenti tutti gli impianti sportivi comunali e dare impulso al grande lavoro portato avanti dalle diverse società.

