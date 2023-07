È finita con sa prima pandela Marco Mongili che non nasconde la gioia per la felice conclusione dell'Ardia: «Sono soddisfatto perché è andato tutto bene e per l'ottimo affiatamento con le altre due bandiere. Era la corsa che avevo sognato e ringrazio tutti i cavalieri».

È stata come al solito un' Ardia che ha regalato molte emozioni quella che si è svolta stasera davanti ad un pubblico record. Superba l' azione del capocorsa in sella a Querula, ben supportato dalla seconda bandiera Pier Giuseppe Spada e dalla terza bandiera Alessandro Nieddu.

Domani mattina Ardia si ripete con i medesimi rituali.

