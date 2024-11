Ha avuto momenti di discussione molto interessanti il confronto pubblico con i cittadini convocato a Sedilo dal gruppo di minoranza “Prospettiva Comune”.

L’appuntamento periodico, finalizzato a fornire un resoconto della vita politica e amministrativa del paese vista con lo sguardo dell’opposizione, è stato introdotto dalla relazione del capogruppo Gianni Meloni.

Meloni ha ripercorso la fase amministrativa attuale del paese mettendo l’accento principalmente su opere pubbliche e politiche culturali anche in riferimento al rapporto con la Regione. Ad ascoltare tra il pubblico anche degli ospiti inattesi. All’incontro si è infatti presentato il sindaco Salvatore Pes, accompagnato dagli assessori Gianfranco Pes e Eleonora Carboni.

«Nei 5 anni dell'amministrazione Solinas – ha evidenziato Meloni - Sedilo ha ottenuto pochissimi finanziamenti dalla Regione, nessuno rilevante. Contestiamo inoltre - ha aggiunto - la scelta sbagliata diutilizzare i fondi della programmazione territoriale per coprire l'anfiteatro e l'eccessiva inerzia che ha portato alla perdita, per colpe proprie, del finanziamento @Iscola, e la scarsità di progetti in campo culturale».

È intervenuto anche il consigliere regionale Peppino Canu che ha ricordato «il recupero dei fondi @Iscola per circa 2 milioni di euro, riqualificare i plessi scolastici e il polo sportivo, inseriti nella variazione di bilancio in attesa di ricevere il via libera».

Il sindaco Pes, a cui è stato chiesto di intervenire, ha difeso le scelte fatte sia sul progetto @Iscola come sull’anfiteatro come invitando a giudicare l’opera una volta ultimata.

© Riproduzione riservata