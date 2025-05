Giornata importante quella di domenica 25 maggio per l’inaugurazione e la presentazione dello Skatepark di piazza Pietrino Riccio, spazio voluto dall'amministrazione comunale per offrire ai giovani un nuovo punto di aggregazione, svago e crescita. Una struttura pensata non solo per i bambini e i ragazzi del paese, ma anche punto di riferimento per i praticanti di tutti i Comuni del territorio che ne sono privi.

“L’obiettivo è duplice – spiega il sindaco Salvatore Pes- creare un punto di incontro tra generazioni e promuovere lo skateboarding come pratica sportiva strutturata. Intendiamo infatti sostenere la nascita di un gruppo stabile di giovani appassionati, che possano in futuro costituire una vera e propria società sportiva, rendendo l’impianto un punto di riferimento permanente”. Ma il progetto mira anche più in alto.

“ Vorremo trasformare il nuovo skatepark – evidenzia Pes- in un polo d’eccellenza per lo skateboarding nel centro Sardegna, capace di attrarre appassionati e società da tutta l’isola anche come sede di eventi e competizioni.” Durante la giornata inaugurale, la piazza si animerà con le esibizioni dei migliori skater sardi e sessioni di prova con tecnici federali, aperte a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questa disciplina olimpica.

L’ evento di domani è organizzato in collaborazione con la Consulta giovanile e la Federazione Regionale Sport con le Rotelle.

