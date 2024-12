Prosegue la valorizzazione delle aree archeologiche del paese anche attraverso accordi con i privati che hanno deciso di collaborare per rendere ancora più completo il patrimonio sul quale intervenire. In quest’ottica, si inseriscono due decisioni assunte dal Consiglio comunale di Sedilo. Nella prima è stata approvata l’acquisizione, attraverso cessazione volontaria per scopi di interesse pubblico, di un immobile. Questo consentirà il potenziamento degli interventi di conservazione e valorizzazione delle domus de janas dell'area di Iloi – Ispiluncas, di conservazione e valorizzazione del villaggio di Serra Linta.

Per gli stessi motivi, via libera anche all’acquisizione del terreno di proprietà della Parrocchia di San Giovanni Battista, ancora come cessione volontaria. Nella stessa seduta il Consiglio ha definito e approvato la variante puntuale non sostanziale al Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione di via Ocier Reale che interessano 12 unità di edilizia "a" dell'isolato 108.

Per quanto riguarda invece l’Imu, il Consiglio ha deciso di mantenere invariata la tariffa attuale anche per il 2025. Al fine della a partecipazione delle associazioni sportive al bando della Regione per la riqualificazione degli impianti sportivi, è stato approvato di cambiare da tre a cinque anni il termine per la gestione degli impianti sportivi comunali.

© Riproduzione riservata