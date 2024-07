C’è molta attesa e curiosità per "l'anteprima“ del film girato interamente a Sedilo, dal titolo “Attività Economica”, e che offre uno spaccato molto interessante di tanti aspetti della sua vita sociale. La proiezione è in programma domenica 28 luglio alle 19 a Sa Prima Ighina con ingresso gratuito.

Il film è scritto e diretto dal regista canadese Mackenzie Reid Rostad, con produzione della sedilese Elena Frau, mentre il suono è affidato ad Alex Lane. L’iniziativa è curata dalla Pro loco presieduta da Pietro Carta e si è potuta realizzare grazie anche al patrocinio dell’amministrazione comunale.

«Attività Economica – spiega Elena Frau - trae ispirazione dalle riflessioni sull'economia del paese. È un film ibrido, per metà fiction e per metà documentario. Il cast – aggiunge- è composto da attori non professionisti abitanti del paese».

Mackenzie Reid Rostad è un regista importante, molto noto per la sua pratica di esplorazioni partecipative e site-specific che indagano sull'amore, sul concreto e sulle astrazioni che permeano la vita quotidiana. Elena Frau è invece un’operatrice culturale la cui carriera si è estesa in vari Paesi europei nei campi della musica, delle arti performative e del cinema.

Alex Lane è un sound artist canadese, attualmente residente a Montréal e lavora principalmente a documentari e film sperimentali.

© Riproduzione riservata