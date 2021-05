Da una decina di giorni non si hanno più notizie di Marina Castangia, 60 anni, originaria di Cabras, ma residente da anni a Mogorella. La scomparsa della donna è stata denunciata nei giorni scorsi ai carabinieri di Oristano dai figli che, preoccupati, lanciano un appello: “Chiediamo a chiunque dovesse vederla di fare una segnalazione alle forze dell’ordine – dicono Daniele e Mario spiegando che la madre non sta passando un periodo facile - dalle ultime notizie sappiamo che potrebbe essersi spostata a Terralba. A volte usa le lenti a contatto celesti e i capelli tinti di rosso. È una persona molto estrosa, che non passa inosservata. Fatti sentire almeno con noi - implorano i figli - per farci sapere se stai bene”.

Sulla scomparsa della donna stanno ora effettuando le opportune ricerche in tutta l’Isola i carabinieri. Un fascicolo è stato aperto dalla procura della Repubblica di Oristano. Non si sa se la donna si sia allontanata volontariamente o le sia accaduto qualcosa.

