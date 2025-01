Con l’avvio dei lavori nella sede principale del Polo Scolastico Diffuso, gli alunni della scuola Primaria sono stati trasferiti nel plesso del Centro Multimediale in viale Monsignor Contini.

Sono interventi necessari per l’ultimazione dell'Istituto “Raighinas e Alas”, per una scuola innovativa e al passo con le sfide didattiche attuali. Intanto nella sede Multimediale gli alunni potranno seguire a pieno regime le lezioni degli insegnamenti classici e i numerosi laboratori scolastici attivati proprio questo anno scolastico, per stimolare nuove conoscenze e creatività nei campi linguistici, artistici, tecnici e nelle attività ginniche.

Il Polo scolastico diffuso è stato finanziato dalla Regione con 2 milioni e 700mila euro nell'ambito del piano Iscol@, poi ulteriori 1 milione e 100mila per i laboratori, per una educazione moderna in grado di far sviluppare differenti competenze agli scolari. A Scano sono state mantenute le classi d’infanzia e la Primaria, con studenti che provengono anche da Tresnuraghes, Sagama, Magomadas, Tinnura e Sennariolo. La secondaria di primo grado invece è a Tresnuraghes.

