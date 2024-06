Proseguono alacremente a Scano di Montiferro i lavori per completare le opere onde garantire il servizio comunale antincendio per questa estate. Lavori di somma importanza, decisi dall’amministrazione comunale guidata da Antonio Flore Motzo, per prevenire sul nascere eventuali incendi ed evitare altre tragedie come quella di tre anni fa.

Nel piano di ripristino delle condotte idriche nell’agro anche la ristrutturazione del vascone di Pattola e Eligherrio che sta volgendo al termine. Il piccolo bacino artificiale è stato sistemato e ampliato per contenere più acqua, uno strumento strategico per assicurare il necessario approvvigionamento idrico ai mezzi antincendio, sia elicotteri che automezzi a terra in caso di emergenze.

Altro intervento di carattere ambientale la piantumazione nell’area della palestra e campo sportivo, per realizzare un bel polmone verde vicino all’area.

