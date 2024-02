Un entusiasmante spettacolo equestre per la prima giornata de Sa Carrela 'e nanti, con una cinquantina di cavalieri mascherati che hanno formato belle e colorate pariglie tra le anguste curve di via Roma. Un’invasione di pubblico da tutta l’Isola e perfino dall’estero per godere delle emozioni uniche di questa corsa carnevalesca autentica e smodata.

Nessun intoppo grazie al servizio d'ordine messo in campo dall’associazione dei Cavalieri, con le squadre della Protezione Civile di Santu Lussurgiu e di Ussaramanna, le compagnie dei Barracelli lussurgesi e i loro colleghi di Bonarcado, Cuglieri, Norbello e Paulilatino, quindi tanti volontari.

Il coordinamento generale affidato ai carabinieri della Compagnia di Ghilarza, comandante Nico Lamacchia. Il servizio veterinario è stato garantito da due veterinari dell’Asl di Oristano, e il primo soccorso sanitario con due autoambulanze dislocate lungo il percorso.

A fine corsa tappa fisiologica nelle cantine aperte per degustare buon vino e i dolci tipici, come segno della genuina ospitalità lussurgese.

Replica domani lunedì 12 febbraio alle 15 con su Lunis de sa pudda, la corsa di abilità ad abbattere fantocci all’altezza di piazza San Sebastiano.

