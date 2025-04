Riapre l’ufficio postale di Santu Lussurgiu, con innovativi servizi per l’utenza, nell'ambito del progetto Polis-Casa dei Servizi Digitali.

Dopo i lavori di modernizzazione ha riaperto oggi al pubblico, 16 aprile, con nuovi spazi ottimizzati, moderni arredi, più funzionali e miglioramento del comfort ambientale per le necessità della clientela: «sportelli con altezze ribassate per agevolare tutti gli utenti, postazioni di lavoro ergonomiche dei dipendenti, il percorso in rilievo per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti», spiega l’ufficio stampa di Poste.

Particolare attenzione alla sicurezza: l’ufficio di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Genova, operativa 24 ore al giorno. Quindi il sistema antirapina “roller cash” con cassaforte ad apertura temporizzata, consentendo di mettere in sicurezza il contante al termine di ogni operazione allo sportello.

Il progetto Polis riguarda 42 uffici postali in provincia eroga i nuovi servizi per gli utenti: i Certificati INPS con la possibilità di richiedere il cedolino pensione, certificazione unica e il modello Obis-M, i servizi atti di volontaria giurisdizione con la possibilità di presentare le istanze di nomina amministratore di sostegno e rendicontazione stato patrimoniale assistito e 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente, banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno.

