Il gruppo consiliare di opposizione “Futuro e Tradizione”, capitanato da Giovanni Matta, non si è presentato all’ultima riunione del Consiglio Comunale di Santu Lussurgiu, lunedì scorso 11 dicembre. Il motivo: la mancata risposta da parte dell’amministrazione comunale guidata da Diego Loi alle interrogazioni presentate negli ultimi due mesi dalla minoranza.

Tre le questioni in ballo: il degrado della strada comunale rurale che dalla località Banzos porta a Frochiddas, molto trafficata e usata da allevatori, ulivicoltori e viticoltori.

«Vogliamo conoscere lo stato dell’arte del progetto di riqualificazione della strada, il cui finanziamento di 93mila euro è stato già deliberato in consiglio più di un anno fa», sottolinea Matta.

L’altra questione le donazioni post-incendio effettuate da privati cittadini e altre associazioni. A distanza di due anni «ancora non si capisce se siano state assegnate o meno», aggiunge Matta.

L’ultima interrogazione riguarda la possibile concessione di una parte di area pubblica dei giardini a soggetti privati.

Replica del sindaco Loi: «A me non risultano interrogazioni inevase, in ogni caso l’opposizione avrà le risposte adeguate entro i tempi stabiliti. Per quanto riguarda il post incendio siamo in dirittura finale per erogare gli indennizzi agli hobbisti e chi ha subito danni alle abitazioni. Appena avremo il quadro definitivo delle erogazioni pubblicheremo un consuntivo integrale, riguardante anche le donazioni».

