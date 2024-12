Padre Bruno Sechi, il missionario lussurgese in Brasile a sostegno dei poveri e orfani, avrà il parco pubblico intitolato a suo nome tra via Zann’Abile e Canales. Domani, sabato 28 dicembre, alle 16, la cerimonia di inaugurazione dell'area giochi: saranno presenti i familiari, il vescovo di Alghero-Bosa Monsignor Mauro Maria Morfino, Don Giancarlo Norio parroco di Santu Lussurgiu, il sindaco Diego Loi e il prefetto Salvatore Angieri. Un'ora dopo, alle 17, la santa messa nella Chiesa di Don Bosco in memoria.

Un murale dedicato a Padre Bruno Sechi

Padre Bruno Sechi è scomparso nel maggio 2020 a 80 anni, lasciando un ricordo indelebile di umanità e carità alla popolazione brasiliana dello stato del Pará. Il progetto Usina da Paz, da lui ideato, prosegue ancora oggi l’impegno sociale del salesiano lussurgese per prevenire la violenza, garantire l’inclusione sociale dei più poveri, e dare sostegno ai minori abbandonati e vittime di violenza. È stato attivato nel quartiere di Cabanagem, a Belém, città dove è stata intitolata l’Avenida Padre Bruno Sechi, una delle arterie principali del centro città, completamente ristrutturata e attrezzata con piste ciclabili.

Nato a Santu Lussurgiu il 31 luglio 1939, padre Sechi è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1968. Nel 1970 arriva in Brasile come missionario, fondando poco tempo dopo la República de Emaús, l’organizzazione sociale per sostenere migliaia di bambini e adolescenti, orfani, abbandonati e vittime di violenza. «Padre Bruno ha lasciato una grande eredità sociale che deve proseguire ad aiutare le persone meno fortunate», spiega Cleice Maciel, coordinatore della Repubblica di Emaús. Padre Bruno riposa nel camposanto del Recanto da Saudade, nel comune di Ananindeua.

Il parco giochi di Santu Lussurgiu intitolato a Padre Bruno Sechi

Il suo ricordo è sempre vivido nella comunità: «Padre Bruno ha dedicato la sua vita ai più fragili, ha lottato per affermare e fare percepire il valore della vita a “los ninos de rua”, a quei bambini cui provava a dare una speranza per un futuro di dignità. Una persona di statura internazionale, di umanità, di cui la nostra Comunità non può che andare fiera ed orgogliosa», precisa il sindaco Loi.

