Una scultura per non dimenticare il devastante incendio di due anni fa. È il dono dei cacciatori, in particolare dell’associazione Caccia e Pesca e Tradizioni Sardegna, che è stata installata stamane, venerdì 4 agosto, a “Elighes Uttiosos”, il sito naturalistico dove sorge l’omonima fontana, alla presenza del sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi, del vice presidente regionale CPTS Bernardino Carta, e di Marcello Buttolu presidente provinciale CPTS Oristano.

L’opera, realizzata in materiale Cor-ten dall'artigiano Giovanni Pinna di Gonnostramatza, raffigura un uomo che porge la mano alla cerbiatta Lussurzesa, salvata proprio dai cacciatori due anni fa, e una lepre. Un gesto amorevole che vuole infondere ancora fiducia nel rapporto tra specie umana e animali selvatici.

I cacciatori del Montiferru si unirono con gli ambientalisti e altri volontari nelle giornate successive al garnde rogo, con lo scopo comune di rifocillare e curare la fauna selvatica, sopravvissuta alle fiamme. «Abbiamo deciso di donare quest’opera per ringraziare tutti i volontari e le aziende che hanno voluto aiutarci e per non scordare quei terribili giorni e per sensibilizzare le Istituzioni: nonostante siano trascorsi due anni, ancora tanto deve essere fatto per la prevenzione degli incendi e per pianificare la rigenerazione boschiva», precisa il presidente regionale Marco Efisio Pisanu.

