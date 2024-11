Laboratori per ragazzi tra 11 e 17 anni, per imparare a creare disegni, loghi per grafica, Stampa 3D, scrittura creativa e anche un lab di fisica ottica sulla evoluzione dei colori. Sono le attività del progetto “Coltiviamo talenti” della Coop Studio e Progetto 2 indirizzato a formare tanti giovani ragazzi verso lo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche che un giorno potrebbero sfociare, perché no, in un lavoro.

Sono dedicati ai giovani dei Comuni di Abbasanta, Ghilarza, Norbello, Paulilatino e Santu Lussurgiu, nati tra il 2007 e il 2013. Le iscrizioni sono ancora aperte fino a lunedì 11 novembre per presentare le domande, attraverso il modulo, disponibile sui siti istituzionali dei comuni, e negli uffici dei servizi sociali, che va inviato via email all’indirizzo info@studioprogetto2.it. Le adesioni possono anche essere consegnate a mano nella sede della Studio e Progetto 2, in corso Garibaldi 180-182, ad Abbasanta.

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea, Agenzia Coesione Territoriale, realizzato da Studio e Progetto 2, con collaborazione dei comuni di Abbasanta, Ghilarza, Norbello, Paulilatino e Santu Lussurgiu; i partner sono: Istituto Comprensivo di Abbasanta, Istituto Superiore Mariano IV d'Arborea di Oristano, Ailun Nuoro, Kairos e R&M Servizi.

© Riproduzione riservata