L’obiettivo è quello di far conoscere la storia del paese in maniera divertente. Comprese le varie leggende che in tanti ancora oggi raccontano. Ma non solo: sarà un modo per scoprire la storia della basilica, considerata uno dei più rappresentativi esempi di romanico sardo. I bambini di Santa Giusta saranno i protagonisti di una caccia al tesoro originale, promossa e organizzata dalle sei ragazze che gestiscono l’Info Point nell’ambito del Servizio civile. Uno dei tanti obiettivi che devono portare avanti è appunto quello di promuovere la cultura coinvolgendo il più possibile il paese. Compresi i piccoli cittadini.

Per mettere in piedi la caccia al tesoro, che andrà in scena venerdì 19 maggio tra la basilica e il salone parrocchiale in un evento organizzato anche in collaborazione con il Comune e la biblioteca, le ragazze hanno dovuto studiare sia la storia di Santa Giusta, sia quella della chiesa edificata nella prima metà del XII secolo. Questo per mettere nero su bianco delle domande alle quali i bambini dovranno rispondere. I vari testi sono stati messi a disposizione dal Comune.

Possono partecipare all’iniziativa i piccoli con età compresa dagli 8 ai 12 anni. I genitori interessati all’iniziativa devono iscrivere i propri figli contattando la biblioteca comunale entro le 13.30 di giovedì 18 maggio. Le ragazze che gestiscono l’Info Point di Santa Giusta hanno già organizzato diverse iniziative divertenti, sia all’interno delle scuole del paese, sia in occasione della festa della patrona che si è conclusa pochi giorni fa.

