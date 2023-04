In fiamme un trattore a Santa Giusta.

Alle 15:30 la sala operativa dei Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per il rogo in località Cirras.

La squadra, inviata sul posto, ha provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza.

Il mezzo ha preso fuoco mentre stava operando per lo sfalcio dell'erba.

