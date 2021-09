Pauroso incidente a Santa Giusta, su una rampa d’accesso alla Strada 131, dove un tir si è ribaltato su un fianco, schiacciando il guardrail.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano, assieme alla Polizia e al personale Anas.

Gli uomini del 115 hanno provveduto a soccorrere l’autista del mezzo pesante, che non avrebbe riportato conseguenze, per poi rimettere in sicurezza la sede stradale.

Il tir è stato rimesso in carreggiata con l’ausilio di un’autogru, poi sono stati avviati rilievi e accertamenti per chiarire la dinamica e le cause di quanto accaduto.

