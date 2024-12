L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno dell’isolamento sociale delle persone over 65, ma anche rafforzare il senso di comunità promuovendo inclusione, socializzazione e benessere attraverso l’invecchiamento attivo e consapevole. Con questo fine l'assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Santa Giusta organizza tante attività per i nonni del paese. Le attività inizieranno a gennaio 2025. Sono previsti diversi laboratori di animazione e socializzazione. Ma anche corsi di ballo, yoga, pilates, escursioni e camminate per il paese, incontri con esperti sul benessere della persona e pomeriggi di sensibilizzazione condotti da esperti su temi importanti come la prevenzione delle truffe, salute e benessere, web e new media.

Dal Comune fanno sapere che per consentire un corretto dimensionamento delle attività ed una celere e precisa programmazione i cittadini interessati devono presentare la domanda entro e non oltre il 10 Gennaio prossimo. La documentazione dovrà essere presentata mediante e-mail all’indirizzo info@comune.santagiusta.or.it o via pec a protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it o consegnando a mano all’ufficio protocollo del Comune di Santa Giusta.

© Riproduzione riservata