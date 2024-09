Il bilancio per ora è di una decina di gatti morti avvelenati. Altri invece sono spariti nel nulla. È allarme a Santa Giusta, nel quartiere di Cuccuru'e Portu. Da anni, esattamente in via Rossini e in via Silesu, vivono tantissimi gatti randagi. Dal luglio scorso però diversi sono stati trovati morti o agonizzanti nel ciglio della strada.

L'ultimo episodio risale a tre giorni fa. I cittadini che si occupano di portare cibo agli animali hanno deciso di alzare la voce. «Si tratta di fatti molto gravi - spiegano Rita Montixi, Claudia Cau e Stefania Leoni - Non è bello trovare gatti agonizzanti nel marciapiede, sofferenti. Non è bello sentire i miagolii di dolore. Più volte abbiamo portato gli animali dal veterinario con la speranza di salvarli ma nulla. Lo stesso ci ha confermato che si trattava di avvelenamento. Se è un gesto intenzionale si tratta di un comportamento di grande crudeltà. Se invece attorno a qualche abitazione è stato messo del veleno questo deve essere comunicato. Sono animali che non danno fastidio a nessuno. Non sporcano. Chiediamo alle forze dell'ordine di valutare la possibilità di intervenire per effettuare controlli mirati».

I residenti pochi giorni fa sono stati ascoltati dal sindaco Andrea Casu: «Il primo cittadino ha promesso di intervenire per fermare questa strage - concludono - Ha comunicato che avrebbe chiesto l'intervento della Forestale».

