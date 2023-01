A Santa Giusta domani scuole chiuse. I bambini che frequentano l’Istituto di via Dante resteranno a casa. Da settembre non è la prima volta che succede.

Anche questa volta ha deciso il sindaco Andrea Casu che pochi giorni fa ha firmato un’ordinanza per disporre la chiusura. Il motivo? Lavori alla rete elettrica da parte dell’Enel.

Secondo il primo cittadino tenere la struttura chiusa è la soluzione migliore: “Non possiamo lasciare i bambini al buio o al freddo. Qualche genitore si è lamentato dicendo di aver inviato in Comune segnalazioni e proposte per evitare di far restare i bambini a casa, ma io non ho ricevuto nulla. Dall’inizio dell’anno gli studenti non hanno potuto frequentare le lezioni solo in pochi casi, o quando mancava l’acqua oppure quando erano previsti lavori alla rete elettrica”. Casu non fa tanti giri di parole: “I lavori di manutenzione sulla rete idrica ed elettrica vanno necessariamente effettuati. Chiudere la struttura è l’unica cosa che il Comune può fare. Invito le mamme ad affrontare la questione con me in Comune. Io sono sempre disponibile”.

