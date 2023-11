È tutto pronto per la manifestazione Castagnando e per i mercatini di Natal e che daranno il benvenuto alle festività. L’appuntamento è per sabato 2 e per domenica 3 dicembre, in piazza Othoca. L’organizzazione è a cura della Pro Loco locale, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della sezione Avis.

Sabato, dalle 20, ci sarà la degustazione gratuita di pasta alla bottarga, non mancherà la musica sarda. Domenica invece, dalle 13, degustazione di pasta con cozze e bottarga e alle 18.30 la distribuzione gratuita di castagne arrosto. Ma non solo Castagnando.

Sempre sabato 2, a partire dalle ore 16, e domenica 3 dicembre, a partire dalle 9.30, in piazza Othoca arriveranno i mercatini natalizi e una mostra-concorso di presepi. Non mancheranno i laboratori di musica per i bambini, un concerto jazz e balli sardi. Domenica pomeriggio, alle 16.30, arriverà invece Babbo Natale, momento atteso dai più piccoli. Le iniziative sono inserite nel calendario di Natale in Laguna, promosso dall’amministrazione comunale di Santa Giusta guidata dal sindaco Andrea Casu. Per l'occasione il paese di illuminerà a festa. Il Comune per installare le luminarie ha stanziato sette mila euro.

© Riproduzione riservata