Tutto sembra ma non di essere a Santa Giusta, a ridosso dello stagno. Da pochi giorni sono iniziati i lavori per quanto riguarda la pulizia delle zone boschive del territorio, nell’ambito del progetto regionale “Azione bosco”. L’obiettivo è quello di eliminare le erbacce, valorizzare l’ambiente e rendere fruibile zone suggestive del paese da tempo in stato di degrado.

Nell’area che costeggia lo stagno, dalla sede delle poste al boschetto, gli operai sono riusciti ad esempio a creare una sorta di tunnel naturale. Un percorso suggestivo che ora si può percorrere. I lavori sono iniziati lo scorso 8 gennaio e già i frutti iniziano a vedersi.

I sentieri (foto concessa)

«Il progetto "Azione bosco” si era interrotto per diversi anni, durante la pandemia - commenta l’assessore ai lavori Pubblici Pierpaolo Erbì - ora finalmente la Regione ha ripreso gli interventi. Per il nostro paese si tratta di un’ottima iniziativa. Giorno dopo giorno diverse zone del territorio vengono bonificate. Il paese in questo modo ha nuovi spazi verdi tutti da vivere».

