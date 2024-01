Finisce un’era a ridosso della 131. Per ora, almeno.

Il centro commerciale “Mirella”, il primo e storico della provincia di Oristano, realizzato 40 anni fa in località Zinnigas, a Santa Giusta, ha chiuso definitivamente le porte. Si sono abbassate le serrande anche degli ultimi due negozi che stavano cercando di sopravvivere dopo la chiusura delle altre attività, alcuni anni fa.

E chissà se tra non molto per l’enorme struttura inaugurata all’inizio degli anni Ottanta inizierà una nuova vita. Il Comune intanto è già al lavoro per ottenere i soldi dalla Regione che, una volta in cassa, serviranno per ristrutturare tutti gli spazi esterni, da tempo fatiscenti e poco appetibili per chi vorrebbe investire. La ristrutturazione di tutta l’area attorno alla struttura, di proprietà delle famiglie Vinci, Russo, Bifulco e Casula, è stata inserita nel Piano di Sviluppo che il Comune ha già inviato alla Regione.

«Occorrono almeno 500 mila euro - spiega l’assessore ai lavori Pubblici Pierpaolo Erbì - Nel progetto abbiamo inserito la realizzazione dei marciapiedi che ad esempio non sono mai esistiti. Ma anche la creazione di varie zone verdi e di numerosi parcheggi. Senza dimenticare la riqualificazione del piazzale e il rifacimento di tutta l’illuminazione pubblica. Nel progetto è stato inserito anche l’ampliamento del camminamento pedonale che unisce il centro commerciale con l’abitato. Il nostro obiettivo è far decollare l’area commerciale come 40 anni fa - tiene a precisare ancora l'assessore Erbì - Dobbiamo far sì che si creino tutte le condizioni affinché qualcuno investa qui, nuovamente. Senza considerare che la ripartenza sarebbe un’ottima opportunità lavorativa per tante persone. Ma anche un servizio importante per il nostro paese».

© Riproduzione riservata